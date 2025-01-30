TCMB ocak ayı PPK özeti yayımlandı! Enflasyon odaklı politika sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta yaptığı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımladı. Buna göre banka, kararlarını enflasyon görünümüne odaklanarak ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağını açıkladı. Bu açıklama, 23 Ocak'taki PPK toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarla duyuruldu.

Tutanaklarda, para politikasında sürdürülen kararlı duruşun yurt içi talebin dengelenmesi, Türk lirasının reel değer kazanması ve enflasyon beklentilerindeki düzelme sayesinde dezenflasyon sürecini güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada maliye politikasının artan eşgüdümünün de dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

Kurul, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini bildirdi. Likidite koşullarının yakından izleneceği ve sterilizasyon araçlarının ek tedbirlerle kullanılmaya devam edeceği de vurgulandı.

Enflasyon ve parasal koşullar dikkate alınacak

Tutanaklarda, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri göz önünde bulundurularak, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlanacağı belirtildi.

Ocak ayı enflasyon verileri öngörülerle uyumlu

Ocak ayında enflasyon eğiliminde beklentilerle uyumlu bir artış görüldüğü belirtilen açıklamada, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin bu gelişmede öne çıktığı ifade edildi:

"Ücret artışları, yönetilen/yönlendirilen fiyat ve maktu vergi güncellemeleri de etkili olmuştur. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Gıda aylık enflasyonunun, işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde ocak ayında yeniden yükseleceği öngörülmektedir."

Enerji grubunda vergi güncellemesinin sınırlı bir etkisi olduğu, fiyat artışının ise büyük ölçüde küresel emtia fiyatlarındaki gelişmelerden kaynaklandığı da aktarıldı.