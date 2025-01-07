TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta başlayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek. Karahan, Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB'den edinilen bilgiye göre, TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.
TCMB Başkanı Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamında Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.