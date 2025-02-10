TCMB paylaştı! Verilerle parasal sıkılaştırma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma politikasına yönelik kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı bir video yayımladı.

Sıkılaştırma döngüsü 2023'te başladı

Videoda, parasal sıkılaştırma adımlarının Haziran 2023'te başladığı ve ilk önlemlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere ulaşmasının engellendiği ifade edildi. Ayrıca, maliye politikası ile dezenflasyona katkı sağlandığı ve yıllık enflasyonun 2022 ile aynı düzeyde tutulduğu belirtildi.

Enflasyon yüzde 44,4’e geriledi

Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonun sağlandığı vurgulanan videoda, 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44,4 seviyesine düştüğü bilgisi paylaşıldı. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtilerek, "Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş belirginleşiyor. Dezenflasyonu güçlendirmek için kararlılıkla uygulanan politikalar piyasalara pozitif yansıyor. Böylece risk primi düşüyor, kaynak girişi artarken faiz maliyeti azalıyor. Gelecek 5 yıl için 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlandı. İlerleyen dönemde risk primi düşmeye devam ettikçe bu tasarruf daha da artacak." ifadeleri kullanıldı.

Cari açık ve kur korumalı mevduat düşüşte

Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesinin 114 milyar dolar azaldığı ve Türk lirası mevduatın payının yüzde 31,6'dan yüzde 59,4'e çıktığı bilgisi de video içeriğinde yer aldı. KKM'deki düşüşün parasal aktarımı güçlendirdiğine dikkat çekilerek, cari açığın 48 milyar dolar azaldığı ve gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5'ten yüzde 0,7'ye gerilediği ifade edildi.

Rezervler tarihi zirvede

TCMB'nin brüt uluslararası rezervlerinin 68 milyar dolar artışla 166 milyar doları aştığı belirtilirken, swap hariç net rezervin de 126 milyar dolar arttığı kaydedildi.

Fiyat istikrarı vurgusu

Videoda, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü ve dezenflasyon sürecinin 2025'te belirgin kazanımlarla devam edeceği ifade edildi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesine gerilemesinin hedeflendiği ve Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ile toplumsal refaha katkı sunmayı amaçladığı vurgulandı.

TCMB'nin paylaştığı video şu şekilde: