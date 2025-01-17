TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yılmaz, "Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Programımız meyvelerini vermeye devam ediyor"

Enflasyonda iyileşen beklentilerin geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin bu yıl da süreceğini gösterdiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamın artmaya devam ettiğini ifade etti:

"Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl Haziran’da başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor.

Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz.

Rezervlerimiz 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında.

Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar içinde, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı sosyal refah için çalışmaya devam edeceğiz."