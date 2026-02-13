TCMB Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı: Yıl sonu enflasyon, dolar ve faizde son tahminler

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 23,23 olurken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 olarak kaydedilirken, bu anket döneminde yüzde 22,10 oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 olan 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bu ankette yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

Katılımcılar 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE artış ortalamasını ise şöyle öngördü:

-Yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00-20,99 aralığında,

-Yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00- 22,99 aralığında,

-Ve yüzde 25,70 olasılıkla da yüzde 23,00-24,99 aralığında.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmede ise, katılımcıların tahminleri şöyle gerçekleşti:

-Yüzde 18,46’sının beklentisi yüzde 19,00-20,99 aralığında,

-Yüzde 43,08’inin beklentisi yüzde 21,00-22,99 aralığında

-Yüzde 29,23’ünün beklentisi ise yüzde 23,00-24,99 aralığında.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE artış ortalaması tahminleri ise şöyle:

-Yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00- 15,99 aralığında,

-Yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00-18,99 aralığında,

-Yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00-21,99 aralığında.

Nokta tahminlere göre TÜFE artış ortalaması:

-Yüzde 18,97‘sinin beklentisi yüzde 13,00-15,99 aralığında,

-Yüzde 55,17‘sinin beklentisi yüzde 16,00-18,99 aralığında,

-Yüzde 13,79‘unun beklentisi yüzde 19,00-21,99 aralığında.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL olurken, bu anket döneminde 51,09 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL, bu anket döneminde ise 52,39 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 olarak gerçekleşti.