TCMB PPK Özeti yayımlandı: Öncü göstergeler ağustosta enflasyonun yavaşlayacağına işaret ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir" denildi. PPK özetinde ikinci çeyreğe ilişkin mevcut verilerin, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret ettiğini bildirildi.

Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetinde, para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğine vurgu yapıldı.

Toplantı özetinde, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı 6 para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecek"

PPK özetinde şöyle denildi:

"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."