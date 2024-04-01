TCMB reeskontta iskonto faiz oranını artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerine uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 50,75'e çıkardı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont işlemlerindeki iskonto faiz ve avans işlemlerindeki faiz ile ilgili düzenlemeye gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 43,25'ten yüzde 50,75'e çıkarıldı.
Avans işlemlerine yönelik faiz oranı ise yüzde 44,25'ten yüzde 51,75'e çıktı.