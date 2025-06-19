TCMB rezervleri 159 milyar doları aştı: Art arda 6. haftada da yükseldi

TCMB’nin 13 Haziran haftası verilerine göre döviz rezervleri 2,4 milyar dolar artarak 72,7 milyar dolara, toplam rezervler ise 159,3 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise aynı haftada 970 milyon dolarlık artışla 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle birlikte TCMB’nin toplam brüt rezervleri 155 milyar 879 milyon dolardan 159 milyar 288 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervlerde de dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Bir önceki hafta 52 milyar 183 milyon dolar olan net rezervler, 13 Haziran haftasında 2 milyar 616 milyon dolar artarak 54 milyar 799 milyon dolara çıktı.