TCMB rezervleri 3 ayın zirvesinde: Döviz mevduatları geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Temmuz 2025 haftasına ait para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, döviz rezervlerindeki yükseliş üçüncü haftada da devam etti.

TCMB’nin brüt döviz rezervleri, bir haftada 8 milyar 691 milyon dolar artışla 71 milyar 94,6 milyon dolardan 79 milyar 786 milyon dolara çıktı. Böylece 28 Mart 2025'teki 80 milyar 609 milyon doların ardından en yüksek seviyeye ulaşılmış oldu.

Altın rezervleri de yükselişini sürdürerek, 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı.

Bu artışlarla birlikte toplam rezervler, 154 milyar 410,8 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükselerek önemli bir artış kaydetti.

Net rezervlerde güçlü artış

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri, bir önceki hafta 46 milyar 367 milyon dolar seviyesindeyken, 4 Temmuz haftasında 11 milyar 101 milyon dolarlık artışla 57 milyar 468 milyon dolara yükseldi. Bu artış, rezerv biriktirme sürecinin hızlandığını gösterdi.

Döviz mevduatları geriledi

TCMB verilerine göre, aynı hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 2 milyar 903 milyon dolarlık bir azalış yaşandı. Bu gelişme, döviz talebinde gevşeme yaşandığına ve liraya olan güvenin artmaya başladığına işaret etti.

Resmi rezerv varlıkları detayı

TCMB’nin yayımladığı resmi rezerv varlıkları verilerine göre:

Döviz varlıkları: yüzde 13,7 artarak 72,0 milyar dolara çıktı.

Altın rezervleri: yüzde 1,6 artışla 84,6 milyar dolar oldu.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı: yüzde 0,2 artarak 7,8 milyar dolara yükseldi.

Swap yükümlülüğü 19,6 milyar dolar

Ayrıca Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğü 19,6 milyar dolar seviyesinde açıklandı.

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz likiditesini etkileyen yükümlülükleri ise haftalık bazda yüzde 1,7 artarak 122,3 milyar dolar oldu.