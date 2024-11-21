TCMB rezervleri 624 milyon dolar azaldı

TCMB'nin haftalık verilerine göre, 15 Kasımda 157 milyar 308 milyon dolar olan rezevler, bu hafta 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri düştü

TCMB’nin bir önceki hafta 65,19 milyar dolar seviyesinde olan altın rezervleri de düşüş kaydederek 62,59 milyar dolara geriledi. Altın rezervlerindeki düşüş, toplam rezervlerin azalmasında önemli bir faktör olarak öne çıktı.

Döviz rezervleri arttı

Öte yandan TCMB’nin döviz rezervlerinde artış yaşandı. Geçen hafta 92,12 milyar dolar olan döviz rezervleri, bu hafta 94,09 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervlerindeki bu artış, altın rezervlerindeki düşüşü kısmen dengeledi.

Net döviz rezervlerinde azalma

TCMB’nin net uluslararası döviz rezervleri ise bir önceki hafta 60,73 milyar dolarken, bu hafta 59,06 milyar dolara geriledi. Bu durum, uluslararası rezervler dengesinde hafif bir gerilemeye işaret ediyor.