TCMB rezervleri 7 haftalık düşüşün ardından yeniden yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artarak 144,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Böylece son 7 haftadır devam eden düşüş serisi sona ermiş oldu.

ForInvest Haber’in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 138,5 milyar dolar olan toplam rezervler, 9 Mayıs haftasında önemli bir toparlanma gösterdi.

Rezervler, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Güncel veriye göre bu zirveye kıyasla rezervlerde yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir düşüş olduğu görülüyor.

TCMB’nin haftalık rezerv verilerini 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklaması bekleniyor.