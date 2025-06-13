TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yükseliş eğilimi sürüyor. Bankanın 6 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin açıkladığı verilere göre, döviz rezervleri 280 milyon dolar artışla 70 milyar 26 milyon dolardan 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Böylece döviz rezervleri üst üste beşinci haftada da artış kaydetti.

Altın rezervlerinde ise dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Geçen hafta 83 milyar 164 milyon dolar olan altın rezervleri, yaklaşık 2,4 milyar dolarlık artışla 85 milyar 572 milyon dolara ulaşarak yeni zirvesini gördü.

Toplam rezervler ise 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 878 milyon dolara yükselerek güçlü seyrini sürdürdü.

Rezervlerdeki artış, döviz talebindeki azalma, ihracat gelirlerinin Merkez Bankası’na yönlendirilmesi ve yabancı sermaye girişleriyle ilişkilendiriliyor.