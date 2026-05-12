TCMB rezervleri geçen hafta 6 milyar dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 8 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 6 milyar dolar artarak yeniden yükselişe geçti. Son haftadaki artış, önceki dönemde görülen gerilemenin ardından rezervlerde toparlanma sinyali olarak değerlendirildi.
Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar olan rezervler, 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara çıktı.
30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.
Rezervler, 27 Mart-17 Nisan tarihleri arasında art arda üç hafta yükseliş kaydetmişti.
1 Mayıs'ta ise Merkez'in brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara, altın rezervleri ise 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara gerilemişti.
TCMB, rezervlerdeki son durumu ise perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.