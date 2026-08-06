TCMB rezervlerinde artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre toplam rezervler 31 Temmuz haftasında 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara ulaştı.

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre rezervlerdeki yükselişe hem döviz hem de altın varlıkları katkı sağladı.

Döviz rezervleri 63,8 milyar dolara çıktı

Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, 31 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 415 milyon dolar arttı. Böylece 24 Temmuz’da 62 milyar 396 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 63 milyar 811 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde 427 milyon dolarlık artış

Aynı dönemde altın rezervleri de 427 milyon dolar yükseldi. Bir önceki hafta 100 milyar 210 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 100 milyar 637 milyon dolara ulaştı.

Döviz ve altın rezervlerindeki artışın ardından TCMB’nin toplam rezervleri, 162 milyar 606 milyon dolardan 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.