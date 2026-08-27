TCMB rezervlerinde artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre TCMB'nin bir önceki hafta 183,5 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervleri, 4,9 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara ulaştı.

Net rezervlerde sınırlı düşüş

Brüt rezervlerdeki yükselişe karşılık net uluslararası rezervlerde hafif gerileme kaydedildi. Önceki hafta 67,14 milyar dolar olan net rezervler, 21 Ağustos itibarıyla 66,92 milyar dolara indi.

Swap hariç net rezervlerde 1,6 milyar dolarlık artış

Swap işlemler hariç net rezervler de söz konusu haftada yükseldi. Bir önceki hafta 54,3 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, 1,6 milyar dolar artarak 55,9 milyar dolara çıktı.