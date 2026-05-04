TCMB rezervlerinde düşüş: Bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı

Matriks Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 17 Nisan haftasında 174,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 24 Nisan haftasında yaklaşık 171,3 milyar dolara indi.

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye ulaşmıştı. Rezervler, 3 Nisan 2026 itibarıyla ise üç hafta üst üste artış göstermişti.

Öte yandan TCMB, rezervlere ilişkin resmi verileri 7 Mayıs perşembe günü saat 14.30’da açıklayacak.