TCMB rezervlerinde güçlü artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 3 Temmuz 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 10,7 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar olan rezervler, 3 Temmuz haftasında yaklaşık 159,9 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ancak aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

TCMB toplam rezervleri, mayıs ayının ikinci yarısında 160 milyar dolar seviyelerinde seyrederken, sonraki dört haftada yaklaşık 11 milyar dolar gerileyerek 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara indi. 3 Temmuz haftasında ise yaklaşık 10,7 milyar dolarlık artışla rezervlerin yeniden yaklaşık 160 milyar dolar seviyesine yükseldiği hesaplandı.

TCMB, rezerv rakamlarını 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.