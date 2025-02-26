TCMB rezervlerinde son durum ne? Mahfi Eğilmez açıkladı: Erime var!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan düşüşe dikkat çekerek, 14 Şubat’taki 173 milyar dolarlık rekor sonrası 13 milyar dolara yakın bir erime olduğunu ifade etti. CNBC-e kanalında yayınlanan 4’te Ekonomi programında değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, ekonomi ve döviz kuru üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 3'lük büyüme "fena" değil"

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca potansiyel büyümesinin 4,5 ile 5 arasında olduğunu vurgulayan Eğilmez, 2024 yılının ekonomik açıdan zorlu geçtiğini, ancak yine de yüzde 3'lük büyümenin "fena" sayılmadığını söyledi.

"Sanayi üretimi ve ölü kedi sıçraması"

Eğilmez, sanayi üretimindeki son toparlanmalara da değindi. Kasım-Aralık döneminde ciddi bir toparlanma görüldüğünü belirten Eğilmez, “Bu ölü kedi sıçraması mı, göreceğiz” dedi. Ölü kedi sıçraması terimiyle, sanayi üretiminde kısa vadeli bir iyileşmenin uzun vadeli etkileri olup olmayacağına dikkat çekti.

"Merkez bankası rezervlerinde 13 milyar dolar azalma"

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki erime hakkında da açıklama yapan Eğilmez, "Son iki günü de katınca, 14 Şubat’taki rekor seviyeden 13 milyar dolara yakın bir azalma var" dedi. Eğilmez, döviz kuru üzerinde oynayan bazı unsurların yanı sıra, son siyasi gelişmelerin piyasada belirsizlik yarattığını ve bunun sonucunda dolara olan talebin arttığını ifade etti.

Carry trade ve swap azalması

Eğilmez, Merkez Bankası'nın swapları azalttığını ve bunun yerine carry trade ve ödünç verilmiş dolarların piyasaya girdiğini belirtti. Bu değişimlerin döviz hareketlerini etkileyebileceğini vurgulayan Eğilmez, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki erimenin ekonomiye olan etkilerini iki hafta içinde daha net göreceğimizi söyledi.