TCMB rezervlerinde yeni rekor beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerinin, 29 Ağustos haftasında yeniden artış kaydettiği hesaplandı.

Rezerv rekoru hesaplandı

ForInvest Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 22 Ağustos haftasında 176,3 milyar dolar olan rezervlerin, 29 Ağustos haftasında yaklaşık 178,3 milyar dolara yükseldiği tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte rezervlerin yeni bir zirveye ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

Resmî açıklama perşembe günü

TCMB’nin güncel rezerv rakamları, her hafta olduğu gibi perşembe günü saat 14.30’da resmî olarak duyurulacak.