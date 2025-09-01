TCMB rezervlerinde yeni rekor beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerinin, 29 Ağustos ile sona eren haftada yaklaşık 2 milyar dolar artarak 178,3 milyar dolara ulaştığının hesaplandığı belirtildi. Böylece rezervlerde yeni bir zirve beklentisi oluştu. Resmî veriler perşembe günü saat 14.30’da açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerinin, 29 Ağustos haftasında yeniden artış kaydettiği hesaplandı.
Rezerv rekoru hesaplandı
ForInvest Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 22 Ağustos haftasında 176,3 milyar dolar olan rezervlerin, 29 Ağustos haftasında yaklaşık 178,3 milyar dolara yükseldiği tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte rezervlerin yeni bir zirveye ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.
Resmî açıklama perşembe günü
TCMB’nin güncel rezerv rakamları, her hafta olduğu gibi perşembe günü saat 14.30’da resmî olarak duyurulacak.