TCMB rezervlerinin geçen hafta 7,5 milyar dolar azaldığı hesaplandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 12 Haziran 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 7,5 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 5 Haziran haftasında 159,4 milyar dolar olan rezervler, 12 Haziran haftasında yaklaşık 151,9 milyar dolara indi.

Rezervler, 3 Nisan 2026 haftasından itibaren üç hafta üst üste yükseliş kaydederek 17 Nisan haftasında 174,5 milyar dolara ulaşmış, ardından iki hafta gerileyerek 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesine inmişti.

8 Mayıs haftasında yeniden yükselişle 171,5 milyar dolara çıkan rezervler, sonraki dört haftada aralıksız düşüş gösterdi. 5 Haziran haftasında 159,4 milyar dolar olarak açıklanan rezervlerin, Matriks Haber'in hesaplamasına göre 12 Haziran haftasında yaklaşık 151,9 milyar dolara gerilediği tahmin edildi.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında ise 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.