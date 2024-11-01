TCMB, sosyal medya ile iletişimde daha ‘şeffaf’ olacak

Recep ERÇİN

Programın po­litika ve tedbirler bölümünde 370.2 numaralı tedbir kapsa­mında, “TCMB, alınan kararlar ve izlenen politikalar hakkın­da kamuoyunu bilgilendirmek ve kararların hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıy­la, sosyal medya dâhil elindeki tüm iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanacaktır” denildi. 2023 ve 2024'e ilişkin Cumhur­başkanlığı Yıllık Programlarına göz attığımızda “sosyal medya” ifadesi yer almıyordu.

Dijital araçlara atıf yapıldı

Enflasyonla mücadele ve enflasyon beklentilerini çıpa­lamada iletişim faaliyetleri ya­ni “sözlü yönlendirme” önem arz ediyor. Bu noktada TCM­B’nin daha etkin bir iletişim yö­netmesi için 2023 Cumhurbaş­kanlığı Yıllık Programı’nda söz konusu yılı da kapsayan kal­kınma planındaki “TCMB, fi­yat istikrarının sağlanması te­mel amacı doğrultusunda pa­rasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecektir” ifadesine atıfla, “Politika karar­larının iletişimi kapsamında, fiyatlama davranışları ve enf­lasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin kararları ne yönde etkilediği konularında kamuoyu bilgilen­dirilmeye devam edilecektir” ifadesi yer aldı.

Bu tedbir kap­samında yürütülecek faaliyet­ler ve projeler bölümünde de “2023'te politika kararlarının iletişimi kapsamındaki uygu­lamalara devam edilecek, ka­muoyunun daha geniş kesimle­rinin kararları anlayıp yorum­layabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalış­malar yapılacaktır” denildi.

Şeffaflık ilkesi kondu

2023’te “dijital araçların da­ha etkin kullanımı” gündeme alındı. Bundan sonra 2024’te de ilgili kalkınma planında­ki aynı hükme atıfla, “Politika kararlarının iletişimi kapsa­mında, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen unsur­lardaki gelişmeler ile bu geliş­melerin kararları ne yönde et­kilediği konularında kamuoyu şeffaf bir biçimde bilgilendiril­meye devam edilecektir” denil­di. Burada metne “şeffaf bir şe­kilde” ibaresinin eklendiği gö­rülüyor. Bu tedbir kapsamında yürütülecek faaliyetler bölü­müne ise “Kamuoyuna yöne­lik iletişim araçları daha etkin kullanılacak ve kararların he­def kitlelere açıklanması konu­sunda çalışmalar yapılacaktır” şeklinde sade bir ifade kondu.

2025 yılı programında ilgili kalkınma planındaki değişme­yen ifadeye atıf yapılarak ileti­şime dair 2024'teki aynı ifade korundu. Buna karşın “yürü­tülecek faaliyetler ve projeler” kısmına “sosyal medya dahil tüm iletişim araçlarının etkin bir şekilde kullanılması” iba­resi eklendi. Öte yandan 2022 programında yer alan ‘yalın dil­le’ ifadesinin sonraki yıllarda olmaması da dikkat çekiyor.