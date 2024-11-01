TCMB, sosyal medya ile iletişimde daha ‘şeffaf’ olacak
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iletişim faaliyetlerine ilişkin “sosyal medya” ibaresi dikkat çekti.
Recep ERÇİN
Programın politika ve tedbirler bölümünde 370.2 numaralı tedbir kapsamında, “TCMB, alınan kararlar ve izlenen politikalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve kararların hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, sosyal medya dâhil elindeki tüm iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanacaktır” denildi. 2023 ve 2024'e ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarına göz attığımızda “sosyal medya” ifadesi yer almıyordu.
Dijital araçlara atıf yapıldı
Enflasyonla mücadele ve enflasyon beklentilerini çıpalamada iletişim faaliyetleri yani “sözlü yönlendirme” önem arz ediyor. Bu noktada TCMB’nin daha etkin bir iletişim yönetmesi için 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda söz konusu yılı da kapsayan kalkınma planındaki “TCMB, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecektir” ifadesine atıfla, “Politika kararlarının iletişimi kapsamında, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin kararları ne yönde etkilediği konularında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” ifadesi yer aldı.
Bu tedbir kapsamında yürütülecek faaliyetler ve projeler bölümünde de “2023'te politika kararlarının iletişimi kapsamındaki uygulamalara devam edilecek, kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmalar yapılacaktır” denildi.
Şeffaflık ilkesi kondu
2023’te “dijital araçların daha etkin kullanımı” gündeme alındı. Bundan sonra 2024’te de ilgili kalkınma planındaki aynı hükme atıfla, “Politika kararlarının iletişimi kapsamında, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin kararları ne yönde etkilediği konularında kamuoyu şeffaf bir biçimde bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi. Burada metne “şeffaf bir şekilde” ibaresinin eklendiği görülüyor. Bu tedbir kapsamında yürütülecek faaliyetler bölümüne ise “Kamuoyuna yönelik iletişim araçları daha etkin kullanılacak ve kararların hedef kitlelere açıklanması konusunda çalışmalar yapılacaktır” şeklinde sade bir ifade kondu.
2025 yılı programında ilgili kalkınma planındaki değişmeyen ifadeye atıf yapılarak iletişime dair 2024'teki aynı ifade korundu. Buna karşın “yürütülecek faaliyetler ve projeler” kısmına “sosyal medya dahil tüm iletişim araçlarının etkin bir şekilde kullanılması” ibaresi eklendi. Öte yandan 2022 programında yer alan ‘yalın dille’ ifadesinin sonraki yıllarda olmaması da dikkat çekiyor.