TCMB TL depo alım ihalesi açtı

TCMB'nin 10 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 520 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 4 Aralık vadeli 430 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 425 milyar 868 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.