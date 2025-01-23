TCMB, toplam rezervleri açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri açıkladı. Buna göre, 17 Ocak itibarıyla toplam rezervler 160 milyar 447 milyon dolardan, 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 856 milyon dolar artmış oldu.

Brüt rezervler de arttı

Brüt rezervler 94 milyar 426 milyon dolardan 96 milyar 791 milyon dolara, altın rezervleri 66 milyar 21 milyon dolardan 66 milyar 551 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 70 milyar 14 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 458 milyon dolar artarak 71 milyar 472 milyon dolara çıktı.