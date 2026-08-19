TCMB TOPLANTI TARİHİ: Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası uzun zamandır faizleri yüzde 37'de sabit bırakıyor. Merkez Bankası, Orta Doğu'daki gerilimi ve enflasyonu hesaba katarak adımlarını atarken bir sonraki toplantıda nasıl bir hamle geleceği merak ediliyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.

Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor.