TCMB toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Türkiye haziran ayı enflasyonunu geride bırakırken şimdi Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. 2 kez pas geçen TCBM'nin atacağı adım milyonları yakından ilgilendiriyor. Faiz indirimi gelip gelmeyeceği merak edilirken artan soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Merkez'in bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Merkez'in bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor. Haziran toplantısında da faizler yüzde 37'de sabit kalmıştı.