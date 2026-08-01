TCMB TOPLANTI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş sürüyor. Ekonomistler, ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar toplantı tarihine odaklanmış durumda... İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.

Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor.