TCMB: Umut veren sinyaller var, ‘V’ tipi demek için erken

09 Temmuz 2020

Yatırımcılarla videokonferans düzenleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomide umut veren sinyaller olduğunu, ancak V tipi toparlanmadan bahsetmek için erken olduğunun altını çizdi. TCMB, çok tartışılan rezerv konusunda ise dalgalanmanın oldukça normal olduğunu anlattı.

İletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, dün bir videokonferans düzenleyen MB’nin bu formatta ilk kez gerçekleştirdiği toplantıya 200'e yakın yerli ve yabancı katılımcı yer aldı.

Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirilirken, katılımcıların soruları yanıtlandı. TCMB yönetimi, ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığını, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptığını paylaştı. İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta olduğu, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü beklendiği ifade edildi. Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışların çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da, yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği iletildi. Yapılan değerlendirmelerde “Umut veren sinyaller var ama V tipi toparlanma demek için erken” denilirken rezervlerdeki dalgalanmanın oldukça normal olduğu belirtildi ve “Pandemide enflasyondaki arz tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz” açıklamasına yer verildi.