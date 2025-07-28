TCMB, Veri Araştırma Merkezi (VERİM) projesini hayata geçirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla Veri Araştırma Merkezi (VERİM) projesini başlattı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "VERİM; para politikası, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma gibi TCMB Araştırma Gündemi ile uyumlu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacılara yüksek kalitede veriye erişim imkânı sağlamaktadır. VERİM, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar ve uluslararası organizasyonlarla iş birliğine açıktır." denildi.

Verilere erişimin, TCMB güvenli veri erişim kuralları çerçevesinde, yalnızca TCMB bünyesinde VERİM için tahsis edilmiş fiziksel ortamda ve yazılım altyapısıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:.

"Başvuru süreci ve ayrıntılı bilgiler, TCMB’nin resmî internet sitesinde yer alan VERİM sayfasında sunulmaktadır.

TCMB, VERİM aracılığıyla bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmayı ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmayı hedeflemektedir."