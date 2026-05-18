TCMB verileri açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 31 artış

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk çyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında arttı, reel olarak ise değişim göstermedi.

Ofis Fiyat Endeksi reelde yüzde 0,5 azaldı

Türkiye genelinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,1 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

TGFE'den en büyük artış Ankara'da

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,0, 9,5 ve 8,4 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,3 ve 29,8 oranlarında artış gösterdi.