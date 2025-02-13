TCMB verileri açıkladı! Yabancı yatırımcıdan rekor tahvil satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre 7 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar, hisse senetlerinde 49,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken, tahvil piyasasında 1,49 milyar dolarlık satış yaptı. Bu rakam, tahvil tarafında kaydedilen en büyük satışlardan biri olarak öne çıktı.

İki haftalık satış 2,2 milyar dolara yaklaştı

Önceki hafta yabancılar 682 milyon dolarlık tahvil satışı yapmıştı. Böylece son iki haftada gerçekleşen toplam tahvil satışı 2,17 milyar doları aştı.

Tahvil stokunda düşüş

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stokları 33,7 milyar dolardan 32,8 milyar dolara gerilerken, tahvil stokları ise 20,1 milyar dolardan 18,4 milyar dolara düştü.