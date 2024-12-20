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TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye çekildi.

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