TCMB: Yatırım harcamalarında artış beklentisi sınırlı kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 2024 yılında yapılan brüt yatırım harcamaları, bir önceki yıla göre artış göstermiş olsa da, bu artışın 2024 yılı Güz döneminde öngörülene kıyasla daha düşük gerçekleştiği tespit edildi.

İşyeri büyüklüklerine göre yapılan analizlerde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzeri olan büyük ölçekli işyerlerinde, diğer grupların aksine öngörülenden daha zayıf bir yatırım artışı gözlendi. Bu durum, özellikle büyük işletmelerin yatırım iştahındaki yavaşlamayı ortaya koydu.

2025 yılına yönelik öngörülerde ise yatırım harcamalarındaki artış beklentisi zayıflayarak devam ediyor. Bahar dönemi anketi sonuçları, 2025 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı beklentisinin sürdüğünü, ancak bu artışın 2024 yılı Güz dönemindeki ilk değerlendirmelere göre aşağı yönlü revize edildiğini gösterdi.

Büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, yalnızca üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerlerinde yatırım beklentilerinin görece iyimser seyrettiği dikkat çekti. Diğer tüm işyeri gruplarında ise 2025 yılına dair yatırım artışı beklentileri bir miktar düşürüldü.