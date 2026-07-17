TCMB yeni kiracı kira endeksini açıkladı: Kiralarda ve konutta son tablo belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Konut Fiyat Endeksi" (KFE) ve "Yeni Kiracı Kira Endeksi" (YKKE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 231,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,8 oranında azalış gösterdi.

En yüksek yıllık artış Hatay'da

2026 yılı Haziran ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 1,0 ve 3,1 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,3, 25,5 ve 22,6 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Haziran 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 33,1 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,5 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Kiralarda yüzde 29,2 artış

Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2 oranında artarken, reel olarak yüzde 2,2 oranında azaldı.

Kira endeksi haziranda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 2,0 ve 2,6 oranlarında artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,4, 30,7 ve 28,4 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Haziran 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 33,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,6 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.