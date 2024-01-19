TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 4,86 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,41'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 41,23'ten yüzde 42,04'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,23'ten 39,09'a, 24 ay sonrası için yüzde 24,82'den 23,69'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.