TCMB yıl sonu enflasyon tahminini neden yükseltti? Perde arkasını Prof. Dr. Selva Demiralp anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 2025 sonu tahmini yüzde 27'den yüzde 32'ye çıkardı. 2026 sonu içinse tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde korundu.

Akademisyen ve iktisatçı Prof. Dr. Selva Demiralp de Merkez'in bu hamlesinin perde arkasını anlattı.

2 yılı aşkın bir süredir yüksek reel faiz ve sıkı para politikası uygulandığını hatırlatan Prof. Dr. Demiralp, 2025'in ikinci yarısından itibaren enflasyonun daha hızlı aşağı gelmesini beklediklerini ancak endlasyonda ciddi bir yapışkanlık olduğunu söyledi.

"TCMB beklentileri çapalayamadı"

İksitsatçılar olarak 'Ne oldu da bu kadar büyük bir reel faize rağmen gelebildiğimiz yer yüzde 33" sorusunu yönelttiklerini belirten Prof. Dr. Demiralp, Merkez'in yalnız kalması, maliye polikasından yeterince destek alamaması gibi nedenlerin yanı sıra TCMB'nin krebilite de kazanamadığını ve beklentileri çapalayamadığını kaydetti.

"Para politikası yüzde 98 iletişim, yüzde 2 aksiyon"

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke'nin "Para politikası yüzde 98 iletişim, yüzde 2 aksiyondur" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Demiralp, "İletişimden kastedilen aslında beklentiyi yönetebilmek, beklentiyi çapalayabilmek. Merkez Bankası'nın sene başında enflayonla ilgili koyduğu ara hedeleri sene sonu geldiğinde tutturamadığını gördüğünüzde, bir sonraki yıla göre beklentilerinizi oluştururken de güvenmiyorsunuz" dedi.

Güven olmadığında beklentilerin TCMB'nin söylediği değil gerçekleşen enflasyona göre oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demiralp, Merkez'in yüzde 24 ara enflasyon hedefini hatırlattı.

Prof. Dr. Selva Demiralp, 2025 yılı sonunda yüzde 21 olarak açıklanan ara hedefin yüzde 24'e yükseldiğini sene sonunda da en iyi ihtimalle yüzde 29'a en kötü ihtimalle de yüzde 32'ye işaret edildiğini söyledi.

Merkez faiz indirimine gider mi?

Çıktı açığına da değinen Prof. Dr. Demiralp, Merkez'in Kasım 2025 için dip seviye öngördüğünü ancak bu hedefin de 2026 sonuna ertelendiğini belirtti. Merkez'in sürekli revizyona gittiğine işaret eden Prof. Dr. Selva Demiralp, şunları kaydetti:

"Geçen sene kasım ayında Merkez Bankası yüzde 21 derken, kendi tahminlerimiz yüzde 32'ydi 2025 sonu için. Merkez Bankası'nın tahmin bandının üst noktasına geliyordu. Ve o zamanlar gerçekten Merkez Bankası yüzde 21'de samimiyse o zaman faiz indirimi için çok erken demiştik. Nitekim faiz indirimlerine de başlanmıştı. Ama siz Merkez Bankası'nın aksiyonlarına ve tepki fonksiyonuna göre bir tahmin yapıyorsanız, o da size 32 diyorsa, ister istemez 'yüzde 21'de samimiysen daha sıkı olman gerekiyor' diyorsunuz. Şimdi aynı noktadayız.

Yüzde 16'da samimiyseniz fazla alan yok

Bu sefer de Merkez Bankası gelecek sene sonunda yüzde 16 diyor. Ve ben ister istemez yine eğer yüzde 16'da samimiyseniz o zaman bugün faiz indirimlerine ya da aralık ayında faiz indirimlerine çok da fazla alan yok demek durumunda kalıyorum."