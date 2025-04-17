TCMB'den 13 ay sonra faiz artışı: Ekonomistler beklenmedik kararı değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, siyaset gündeminin piyasaları sarstığı mart ayının ardından 13 ay sonra faizi artırma kararı aldı. Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükselten Merkez Bankası, borç verme faizini yüzde 46’dan yüzde 49’a, borçlanma faizini de yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Beklentiler ise Merkez'in nisan ayında politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi. Ancak TCMB'nin beklenmedik faiz yükseltme kararının ardından gözler ekonomistlerin yorumlarına çevrildi.

Dr. Mahfi Eğilmez: Doğru karar!

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez'in faiz yükselme adımını "doğru karar" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabı X'den paylaşımda bulunan Eğilmez, "TCMB, gecelik borçlanma faizini yüzde 44,5'e, gecelik borç verme faizini yüzde 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de yüzde 46'ya yükseltti. Doğru karar" dedi.

Eğilmez, faiz kararı öncesinde TCMB'ye "politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleri" tavsiyesinde bulunmuş, "Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine dönerek bunun faizini yüzde 46'ya çıkarmaktır. Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek, itibar kaybı yaratmak suretiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın yitirilmesine yol açıyor. Unutmamak gerekir ki merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur" demişti.

İris Cibre: Merkez bağımsızlığını ispatladı

Ekonomist İris Cibre ise Merkez Bankası'nın bu hareketi ile "bağımsızlığını ispatladığını" ifade etti.

Cibre "'Merkez Bankası faiz indirir, yukarıdan izin alamaz, pas geçer o da siyaseten olur' diyenler Merkez Bankası'nın bu hareketi ile bağımsızlığını ispatladıklarının farkına varırlar umarım. Geç kalınmışlıkları, operasyonel hataları olabilir. Ama siyaseten olmadığı net" ifadelerini kullandı.

Uğur Gürses: Banka tabelayı da değiştirebileceğini gösterdi

Ekonomist Uğur Gürses de TCMB’nin hamlesinin operasyonel açıdan önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

Gürses paylaşımında, “Para politikası gerektiğinde tepki verebiliyor mu? Son 1 ayda PPK bunu kanıtladı. Politika faizini yüzde 46'ya çekmesi fiili olarak mevcut durumu değiştirmeyecek; operasyonel rahatlık getirecek. Banka tabelayı da değiştirebileceğini gösterdi. Faizi indirmeye başladığında da 'neden?' diye sorulmayacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Barış Esen: Repoya dönersek aslında faiz artışı yok

İktisatçı Dr. Barış Esen ise paylaşımında Merkez'in 20 Mart’taki ara toplantı kararına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Merkez bankası ara toplantı ile politika faizi olan yüzde 42,5 haftalık repo faizi değil üst bandı yani yüzde 46’yı kullanacağını duyurmuştu. Bugün politika faizini yüzde 46’ya yükseltti ve üst bant da yüzde 49 oldu. Yeniden haftalık repoya dönersek aslında faiz artışı yok, yok üst bant ile devam edersek 3 puanlık artış var. Hangisi ile devam edeceğiz? Bunun netleştirilmesi gerekiyor gibi."

Murat Sağman: Reel sektör için iyi haber değil

Merkez'in faiz kararını Ekotürk canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Murat Sağman, faizde yukarı yönlü adımı "Piyasa için olumlu, reel sektör için iyi bir haber değil" diyerek yorumladı.

Öte yandan bankacılık devi Goldman Sachs, son tahmininde Merkez'in 350 baz puan faiz artışıa gideceğine işaret etmişti. TCMB de Goldman Sachs'in beklentilerine paralel adım attı.