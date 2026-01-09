TCMB'den 2 ödeme hizmeti şirketi için karar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

TCMB'nin Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirket elektronik para ihracı hizmeti ve ödeme hizmeti sunacak.

Karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

Paynet'in faaliyet izni sona erdi

Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni ise Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kendiliğinden sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin kendiliğinden sona ermesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kendiliğinden sona erdi.