TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enflasyonun ana eğilimi geçici olarak yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Raporda, tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 2,06 oranında artarken, yıllık enflasyonun 1,53 puanlık düşüşle yüzde 33,52 seviyesine gerilediği bildirildi. Aylık bazda enerji ve hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatlarının ise olumlu seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Enerji ve hizmet grubu öne çıktı

Rapora göre, temmuz ayında en yüksek fiyat artışı enerji grubunda gerçekleşti. Bu artışta doğal gaz tarifesine yapılan zam, akaryakıt ve tüp gazdaki vergi güncellemeleri ile önceki aydan sarkan akaryakıt fiyat etkilerinin belirleyici olduğu belirtildi.

Hizmet grubundaki fiyat artışlarında ise haberleşme, sağlık ve kira gibi alt kalemler öne çıktı. Bu kalemlerdeki artışların, zamana bağlı fiyatlama davranışlarının etkisiyle şekillendiği ifade edildi.

Gıdada yatay seyir, temel mallarda yavaşlama

Gıda fiyatlarının genel olarak yatay seyrettiği belirtilen raporda, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerilemenin, işlenmiş gıdadaki artışla dengelendiği vurgulandı. Temel mal gruplarında ise fiyat artış hızında yavaşlama olduğu, özellikle giyim ve ayakkabı kalemlerindeki zayıf seyrin bu gelişmede etkili olduğu kaydedildi.

Üretici fiyatları temmuzda yüzde 1,73 oranında yükselirken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puanlık azalışla yüzde 24,19’a geriledi. TCMB, bu görünüm altında aylık enflasyonun temmuz ayına özgü gelişmeler nedeniyle geçici olarak yükseldiğini, ancak üç aylık ortalamalarda kademeli yavaşlamanın sürdüğünü belirtti.