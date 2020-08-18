TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha

18 Ağustos 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren yarıya düşürdüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" denildi.

Tera Yatırım/Enver Erkan: 'Koridor' asitmetrik hale gelebilir

Merkez Bankasının Türk Lirası likiditesini sıkılaştırma anlamında yeni bir adım daha attığını kaydeden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, şu değerlendirmede bulundu: "TCMB, bankalara kullandırdığı likiditeyi yüksek faiz oranlarına yönlendirerek ve piyasadaki TRY’yi kısarak maliyetleri artırma yoluna gidiyor. Bu, örtülü faiz artışı olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. TCMB, fonlamasında politika faizinin hiçbir önemi kalmamış oldu ve fonlama şu anki sıkılaştırmanın rotası çerçevesinde gecelik borç verme (faiz koridoru üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) aralığına kaydırılma aşamasında. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, 17 Ağustos itibariyle %9.17 seviyesinde oluştu, muhtemelen çift hanelere de getirilecektir. TCMB’nin fonlamanın faiz koridoru dışına taşmasıyla, üst bant ve GLP’de teknik ayarlama yaparak koridoru asimetrik hale getirmesi beklenebilir.

Perşembe günü, Merkez Bankası’ndan %8.25 olan politika faizinde değişiklik yapmamasını ve likiditeyi kısarak TRY fonlama faizini yükselmesini sağlamaya devam etmesini bekleriz. Fonlamanın faiz koridoru üst bandı ve GLP aralığına yönlendirilmesi ile, para politikası kompleks bir hale getirilebilir.

Sade para politikası kapsamında direkt olarak politika faizinde “makul reel faiz” ve “enflasyon başa baş noktası” dikkate alınarak yapılacak bir artışın daha direkt ve kalıcı bir etkiye sahip olacağı görüşündeyiz."

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