TCMB'den enflasyon değerlendirmesi: 'ÖTV' olumsuz, 'KDV' olumlu yansır
Eğitimde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin olumlu yansımasının önümüzdeki dönemde enflasyonda görüleceğini belirten Merkez Bankası, otomotivdeki ÖTV ve matrah düzenlemesinin ise enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceğini aktardı.
Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı ağustos ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Merkez Bankası, çekirdek enflasyonunun yıllık bazda azaldığını ancak eğilimlerinin yükseldiğini bildirdi.
TCMB, eğitimde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin olumlu yansımasının önümüzdeki dönemde görüleceğini belirtti. Merkez Bankası, otomotivdeki ÖTV ve matrah düzenlemesinin ise enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceğini aktardı.
TCMB'nin özet değerlendirmesi şöyle: "Tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,58 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,86 puan gerileyerek yüzde 11,76 olmuştur. Enerji fiyatları uluslararası
petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artışını sürdürürken, gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüş kaydetmiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle gerilemiş, hizmet enflasyonu ise yatay seyretmiştir. Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri
yükselmiştir."
Ağustos ayı enflasyonu belli oldu