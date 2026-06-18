TCMB'den enflasyon mesajı: Haziranda yavaşlama sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin sürdüğüne dikkat çekti.

Özetlerde, mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde artış yaşandığı belirtilirken, enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiği ifade edildi. TCMB, öncü göstergelerin haziran ayında da enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiğini kaydetti.

Hizmet enflasyonunda yavaşlama bekleniyor

Toplantı özetlerine göre, mevsimsellikten arındırılmış veriler aylık hizmet enflasyonunda yavaşlama yaşanacağına işaret ederken, temel mal enflasyonunun ise görece yatay seyretmesi bekleniyor.

Hizmet grubunda son dönemde yüksek fiyat artışlarının görüldüğü ulaştırma hizmetlerinde, akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ve bayram etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte haziran ayında daha ılımlı bir görünüm öngörülüyor. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin de devam etmesi bekleniyor.

Gıda fiyatlarında olumlu görünüm

TCMB'nin değerlendirmesine göre, işlenmemiş gıda fiyatlarında özellikle sebze fiyatlarındaki düşüş etkili olurken, işlenmiş gıda grubunda da fiyat artış hızının yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

Enerji fiyatlarında yatay seyir öngörüsü

Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının genel olarak yatay bir görünüm sergilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası, elektrik ve doğal gaz tarifelerindeki artışlara rağmen uluslararası Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin akaryakıt fiyatlarını aşağı çektiğini, bunun da enerji grubundaki görünümü desteklediğini belirtti.

Giyim ve dayanıklı tüketimde ılımlı görünüm

Temel mal grubunda, son iki ayda sezon geçişinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği giyim ve ayakkabı kalemlerinde, indirim sezonunun başlamasıyla birlikte haziran ayında fiyat artışlarının sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Dayanıklı tüketim mallarında ise aylık enflasyonun ılımlı seyrini koruması bekleniyor.

Jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor

TCMB, jeopolitik gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerindeki etkilerinin enflasyon görünümü açısından yakından takip edildiğini vurguladı.