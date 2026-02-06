TCMB’den enflasyon raporu öncesi yeni uygulama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Şubat’ta düzenlenecek Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı öncesinde yeni bir uygulama başlattı. Buna göre toplantıya kayıt yaptıran katılımcılar, enflasyon beklentilerine ilişkin tahminlerini paylaşabilecek.

TCMB'nin kayıt sistemi üzerinden yürütülen uygulamada, katılımcılar kayıt ve koltuk seçiminin ardından dört sorudan oluşan bir ankete yönlendiriliyor. Ankette, TCMB'nin açıklayacağı enflasyon tahminine yönelik beklentiler ile 2026-2027 dönemine ilişkin öngörüler yer alıyor.

Yapılan bilgilendirmeye göre anket uygulaması tek bir toplantıyla sınırlı kalmayacak. Yıl içinde düzenlenecek dört Enflasyon Raporu toplantısında da katılımcıların beklentileri alınmaya devam edilecek. Katılımcılar, son başvuru tarihine kadar verdikleri yanıtları güncelleyebilecek.

Merkez Bankası'nın anketinde katılımcılara sorduğu sorular ise şöyle:

1. 2026 yıl sonu için TCMB’nin enflasyon tahmini sizce yüzde kaç olacaktır?

2. 2026 yıl sonu için TCMB’nin ara hedefi sizce yüzde kaç olacaktır?

3. 2026 yıl sonu için sizin enflasyon beklentiniz nedir?

4. 2027 yıl sonu için sizin enflasyon beklentiniz nedir?