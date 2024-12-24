TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi

TCMB'nin 31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 28 milyar 838 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 20 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 49,98 olarak ilan edildi.

Bankanın 25 Aralık vadeli 630 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 545 milyar 870 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,95, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.