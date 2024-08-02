TCMB'den ilk ek TL depo alım ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk güniçi ek TL depo alım ihalesini açtı. Saat 11:00'da bir hafta vadeli 30 milyar TL'lik ihale açıldı. TCMB'nin açtığı diğer ihale ise saat 13:45'te pazartesi vadeli 120 milyar TL tutarında ek TL depo alım ihalesi oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü açıkladığı yeni sterilizasyon adımı olan güniçi ek TL depo alım ihalelerinin ilkini açtı.
Saat 11:00'da bir hafta vadeli 30 milyar TL'lik ihale açıldı. TCMB'nin açtığı diğer ihale ise saat 13:45'te ise pazartesi vadeli 120 milyar TL tutarında ek TL depo alım ihalesi oldu.
TCMB dün bankalara gönderdiği yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11:00-11:30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini duyurmuştu.