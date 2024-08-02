TCMB'den ilk ek TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü açıkladığı yeni sterilizasyon adımı olan güniçi ek TL depo alım ihalelerinin ilkini açtı.

Saat 11:00'da bir hafta vadeli 30 milyar TL'lik ihale açıldı. TCMB'nin açtığı diğer ihale ise saat 13:45'te ise pazartesi vadeli 120 milyar TL tutarında ek TL depo alım ihalesi oldu.

TCMB dün bankalara gönderdiği yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11:00-11:30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini duyurmuştu.