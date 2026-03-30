TCMB'den kredi musluklarına yeni ayar: Muafiyetler kaldırıldı, istisnalar daraltıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL kredi büyümesini dizginlemek için deprem bölgesi ve ticari kredilerdeki zorunlu karşılık istisnalarını sonlandırdı.

Bloomberg’in haberine göre, TCMB 27 Mart’ta bankalara yazı göndererek bazı kredi türlerine tanınan muafiyetleri kaldırdı. Buna göre deprem bölgesine verilen krediler de normal krediler gibi zorunlu karşılığa tabi olacak.

28 Mart sonrası kurallar değişti

İstisnalar KOBİ'lerle sınırlandırılırken, esnaf kredilerine yönelik istisnaların kapsamı da daraltıldı. Her iki değişikliğin ise 28 Mart tarihinden itibaren alınan krediler için geçerli olacağı öğrenildi.

27 Mart tarihli ayrı bir yazıda da muafiyetler Hazine gibi kredi garanti kurumları tarafından desteklenen nitelikli kredilerde genişletildi. Merkez Bankası, Katılım Finans Kefalet Destek Programı kapsamında kullandırılan krediler için muafiyeti genişletti.

Merkez Bankası'nın zorunlu tuttuğu karşılık kuralları deprem sonrası yaşanan acil ihtiyaçlar nedeniyle esnetilmiş, bu dönemde bankalar kredi vermeyi artırırken kredi hacmi de hızla büyümüştü.

Goldman Sachs analistleri mart başında bu muafiyetlerin kredi artışını normalden fazla etkilediğini söylemiş ve bankaların kredi büyümesini sınırlayacak önlemlerle sıkılaştırma yapılması gerektiğini önermişti.