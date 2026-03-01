TCMB’den likidite hamlesi: Haftalık repo ihaleleri geçici olarak durduruldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeleri gerekçe göstererek 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verdi.
TCMB, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yaptığı duyuruda, piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda 1 hafta vadeli repo ihalelerinin bir süreliğine durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Kararın, para politikası çerçevesinde likidite koşullarının yakından izlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.