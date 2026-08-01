TCMB'den MKK'nın Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ne onay

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KVMKS, MKK'nın yürütebileceği ilave faaliyetler kapsamına alınırken, söz konusu faaliyet MKK'nın menkul kıymet mutabakat sistemi işletme faaliyet izni kapsamına da dahil edildi.

Karar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürürlüğe girdi.

TCMB tarafından hazırlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) “Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi” faaliyetinin, MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK’ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir."