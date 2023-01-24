TCMB'den piyasaya 15 milyar TL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi. İhalede basit faiz yüzde 9,00 olurken, bileşik faiz ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.
Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Ocak 2023 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira fonladı.
İhaleye 47 milyar 895 milyon TL teklif geldi
İhalede basit faiz yüzde 9,00 olurken, bileşik faiz ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.