TCMB'den son sıkılaşma döngüsüne ilişkin analiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 'Merkez'in Güncesi' adlı blogda bir analize göre, son dönemde uygulanan parasal sıkılaştırma politikası, Hazine'nin yeniden ihraç ihalelerinde borçlanma maliyetlerini ortalama 40 baz puan düşürdü. TCMB çalışanlarının görüşlerini paylaştığı analizde bu durumun kamu maliyesine sağladığı katkı yaklaşık 6,8 milyar TL olarak hesaplandı.

Analizin sonuç bölümünde "Sıkı para politikası parasal aktarım kanalı üzerinden tahvil piyasalarında getiri oranlarını artırırken, öngörülebilirlik ve beklentiler kanalı üzerinden yeniden ihraç ihalelerinde gerçekleşen talep esnekliğini destekliyor" ifadelerine yer verildi.

"Öngörülebilirlik, risk iştahını artırıyor"

Çalışmada, sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde, kısa vadeli faizlerin politika faiziyle birlikte yükselirken enflasyonda düşüş beklentisinin uzun vadeli faizlerin düşmesine olanak sağladığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, enflasyonla mücadelede sağlanan öngörülebilirliğin, bankaların borçlanma araçlarına yönelik risk iştahını ve risk taşıma kapasitelerini artırdığına da dikkat çekildi.