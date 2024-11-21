TCMB'den TL depo alım ihaleleri

TCMB'nin 27 milyar 350 milyon liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 27 milyar 350 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 680 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 565 milyar 609 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.